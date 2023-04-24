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Водитель поджег форму на полицейском под Нижним Новгородом

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Под Нижним Новгородом нетрезвый автомобилист поджег форму на полицейском, сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел в городе Лукоянов. Павел Ефремов ехал пьяный за рулем, когда его остановили инспекторы ДПС. Водитель отказался проходить тест на трезвость, полицейским пришлось применить силу, чтобы посадить его в патрульный автомобиль.

В этот момент к автоинспекторам подошел участковый ПДН, который проезжал мимо. Он заблокировал собой дверь машины, чтобы Ефремов не сбежал. Через открытое окно задержанный высунул руку с зажигалкой и чиркнул по надписи «Полиция» на форме участкового, который стоял к нему спиной, после чего прокричал «Отойди! Подожгу тебя сейчас!»

В результате пострадала только одежда участкового. Ефремову придется ответить за пьяную езду и насилие в отношении представителя власти, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что количество погибших в массовом ДТП на Киевском шоссе увеличилось до двух.

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