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В Екатеринбурге водитель избил беременную женщину из-за конфликта на дороге

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Екатеринбурге водитель внедорожника напал на беременную женщину в ходе дорожного конфликта, сообщает URA.RU.

Инцидент произошел на улице Орджоникидзе. Водитель Toyota Land Cruiser Prado подрезал при перестроении Mitsubishi Colt, за рулем которого находилась беременная женщина, и показал ей средний палец. Когда обе машины остановились, мужчина разбил стекло Mitsubishi и начал избивать водительницу, говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшая находится на девятом месяце беременности. Ее доставили в Уральский научно-исследовательский институте охраны материнства и младенчества из-за угрозы преждевременных родов.

В УМВД России по Екатеринбургу подтвердили факт случившегося, полиция проводит проверку. По словам родственника женщины, пострадавшая сторона боится, что дело может закончиться минимальным штрафом. Водитель Toyota уже два дня пытается договориться и решить конфликт мирным путем, рассказал он.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске сотрудник автомойки угнал автомобиль, чтобы поехать на свидание.

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