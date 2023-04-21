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В Новосибирске автомобиль сгорел дотла рядом с местным институтом ФСБ

Легковой автомобиль сгорел дотла рядом с новосибирским институтом ФСБ. Об этом сообщает Mash Siberia.

Судя по видео, размещенному на канале, загоревшийся кроссовер Hyundai Tucson был припаркован около здания. Рядом находился еще один автомобиль.

Пожарные потушили Hyundai Tucson через три минуты после прибытия. Никто не пострадал. Предположительная причина возгорания — техническая неисправность.

Ранее сообщалось, что движение по КАД в Санкт-Петербурге полностью перекрыто из-за перевернувшегося грузовика с песком.

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