В Кузбассе жених разбил машину невесты после отмененной свадьбы

Житель Кузбасса разбил автомобиль своей невесты после того, как она отменила свадьбу. Об этом сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области.

В январе местная жительница обратилась в полицию и сообщила, что бывший сожитель повредил ее Toyota Corolla. Сумма ущерба составила 42 тыс. рублей. Накануне у пары должна была состояться свадьба, однако за сутки до нее жених и невеста поссорились. Мужчина ударил женщину и пригрозил убийством, после чего та отменила регистрацию бракосочетания и стала жить отдельно.

На следующий день нетрезвый бывший жених позвонил возлюбленной, чтобы поговорить, однако та не отвечала. Тогда он поехал к ней домой, начал пинать по колесам машины и кричать, но женщина так и не вышла. В отместку кузбассовец разогнался на своем автомобиле и въехал в ее машину, повредив задний бампер и багажник.

Сотрудники ГИБДД остановили пьяного мужчину по дороге домой и отстранили от вождения (он отказался от медосвидетельствования). В результате 35-летний кузбассовец стал фигурантом уголовного дела об угрозе убийством и повреждении имущества, ему грозит до двух лет лишения свободы.

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