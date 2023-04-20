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Российские автодилеры потребуют с «Москвича» 1,5 млрд рублей долга Renault

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Максим Мишин/Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Российские автодилеры готовят коллективный иск, чтобы взыскать с автопроизводителя «Москвич» долг компании Renault в размере 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на вице-президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Андрея Петренко.

Как рассказал Петренко, между «АвтоВАЗом» как поставщиком запчастей и заводом «Москвич» были распределены обязательства перед клиентами. «Москвич» должен был компенсировать программы послепродажного обслуживания — дилер делает их за свой счет, а автопроизводитель потом компенсирует.

«Renault, когда ушла, оставила 14 млрд рублей на расплату долгов, но что-то мимо нас это пролетело. «Москвич» как преемник сейчас должен дилерской сети порядка 1,5 млрд рублей. Мы хотим, чтобы нас услышали, мы будем обращаться в суд», — сказал Петренко.

По словам вице-президента РОАД, дилеры предлагали руководству Renault обсудить ситуацию и задолженностью, однако представители компании на связь не выходят.

Компания Renault передала правительству Москвы контроль над своим московским заводом в мае прошлого года, после чего предприятию вернули историческое название «Москвич».

Ранее сообщалось, что Московская городская дума согласилась обновить автопарк столичной мэрии, заменив все иномарки на кроссоверы «Москвич 3».

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