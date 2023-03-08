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Новая Hyundai Sonata может получить полный привод

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CarPix for CarScoops

Компания Hyundai испытывает полноприводную версию Hyundai Sonata 2024 модельного года, сообщает издание Carscoops и публикует «шпионские» фото прототипа нового седана в процессе испытаний.

При этом на ветровом стекле автомобиля укреплена табличка с характеристиками, на которой указано, что машина снабжена полным приводом и 2,5-литровым бензиновым мотором с непосредственным впрыском.

Стопроцентной уверенности в достоверности информации на табличке нет, однако появление в гамме Sonata полноприводной версии выглядит логичным шагом для привлечения клиентов из стран с холодным климатом, отмечает издание. Кроме того, полный привод есть у основных конкурентов корейского седана: Toyota Camry получила его в 2019 году, также полноприводные автомобили есть в линейке Kia K5 GT Line.

На снимках салона новой Sonata можно видеть широкоформатный дисплей медиасистемы, который не предлагается в актуальной версии. Также известно, что у Sonata 2024 года значительно изменится дизайн передней части кузова.

Ранее стало известно, что европейские автопроизводители резко сократили выпуск малолитражных автомобилей.

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