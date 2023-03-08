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Европейские автопроизводители массово снимают с выпуска малолитражки

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Darko Vojinovic/AP

Европейские автопроизводители в массовом порядке снимают с выпуска малолитражные модели с двигателями внутреннего сгорания из-за ужесточающийся экологических требований, сообщает Automotive News Europe.

В 2022 сегмент компактных малолитражных машин сократился почти вдвое по сравнению с максимальным уровнем продаж в 2017 году, когда на европейском рынке было реализовано 1,2 млн микрокаров.

Это произошло в связи со снятием с производства в 2022 году компактных моделей Citroen C1, Peugeot 108 и Smart ForFour, которые покинули рынок вслед за Opel Karl и Adam, Skoda Citigo, Ford Ka, Seat Mii и Suzuki Selerio. Компании избавляются от малолитражек с ДВС, стремясь как ограничить рост затрат, так и снизить уровень выбросов углекислого газа в среднем по автопарку.

Сокращением модельного ряда городских «компактов» автопроизводители стремятся снизить затраты на разработку новых поколений в связи с предстоящим введением экологического стандарта «Евро-7». Автопроизводители намерены оставить в этом сегменте только электрические модели.

Ранее стало известно, что китайский автопроизводитель Haval обнародовал фото нового большого внедорожника.

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