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На петербурженку возбудили уголовное дело за езду на каршеринге по чужому аккаунту

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Depositphotos

Жительница Санкт-Петербурга стала фигуранткой уголовного дела об угоне из-за того, что ехала на автомобиле каршеринга по подложному аккаунту, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — отмечается в сообщении полицейского главка.

Сотрудники ГИБДД остановили 19-летнюю девушку на автомобиле Nissan Qashqai поздно вечером 23 февраля. Помимо того, что у нее имелись признаки алкогольного опьянения, выяснилось, что водитель управляла автомобилем каршеринга по чужому аккаунту. В связи с этим представитель каршеринговой компании на следующий день подал в полицию заявление об угоне машины.

Ранее адвокат Сергей Радько объяснил «Газете.Ru», в каких случаях посторонний человек, севший за руль чужой машины, может быть обвинен в угоне.

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