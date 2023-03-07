Сотрудник ГИБДД открыл стрельбу по мужчине с ножом в Подмосковье

В Подмосковье сотрудник ГИБДД выстрелил в сторону мужчины с ножом, сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел 6 марта у одного из домов на Каширском шоссе. Сотрудники Госавтоинспекции увидели мужчину, который шел с ножом в руках. Полицейские потребовали остановиться и бросить опасный предмет на землю, но мужчина побежал в их сторону, размахивая ножом.

«Оценив обстановку, один из полицейских произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух. Гражданин не остановился. После чего автоинспектор выстрелил в сторону нападавшего», — рассказали в ГУ МВД.

После стрельбы мужчину задержали и в ожидании медиков оказали ему доврачебную помощь. Задержанным оказался местный житель 1998 года рождения. Выяснилось, что ранее он нанес ножевые ранения охраннику одного из парков отдыха на Каширском шоссе. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что краснодарец напал с ножом на двух таксистов, требуя пустить его за руль.