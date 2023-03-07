Исследование: треть ДТП с травмами происходит по вине женщин

Мужчины в два раза чаще, чем женщины, становятся виновниками ДТП с травмами, говорится в исследовании транспортного клуба Австрии (VCÖ), передает газета Kronen Zeitung.

Так, в Австрии 2021 году только треть ДТП с травмами произошла по вине женщин (10,1 тыс. виновных женщин против 21,4 тыс. мужчин). В 2020 году мужчины также устраивали такие ДТП в два раза чаще женщин. Согласно исследованию, с 2019 по 2021 год в ДТП погибла 291 женщина, а число погибших мужчин оказалось почти в три раза больше (825 человек). Тенденция сохранилась и в 2022 году — за первые 11 месяцев погибло 86 женщин и 253 мужчины.

«Если бы мужчины передвигались так же безопасно, как женщины, то количество смертей на дорогах в Австрии было бы вдвое меньше», — заявила представитель VCÖ Лина Моссхаммер.

При этом отмечается, что в целом в Австрии женщины чаще ходят пешком, реже водят машину и ездят на мотоцикле, чем мужчины. Кроме того, среди всех водителей, попавших в ДТП с состоянии алкогольного опьянения с 2019 по 2021 год, 86% были мужчинами.

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