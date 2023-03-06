В Саратове женщина исцарапала чужой Lexus на 500 тыс. рублей

В Волжском районе Саратова под подписку о невыезде отправлена 37-летняя женщина в рамках уголовного дела о повреждении автомобиля Lexus, принадлежащего 36-летней горожанке. У машины был полностью исцарапан кузов, сумма ущерба составила около 500 тыс. рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

«Сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к произошедшему может быть причастна 37-летняя женщина. У полицейских имеются основания полагать, что повреждения автомобилю она нанесла ключом», — отмечается в сообщении полиции.

Подозреваемая не рассказала полицейским о мотивах, побудивших ее к такому поступку.

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