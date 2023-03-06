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В Казани водитель минивэна перевозил хетчбэк Daewoo на крыше

Водитель минивэна погрузил на верхний багажник хетчбэк Daewoo Tico. Об этом инциденте, который произошел в Казани, сообщает Telegram-канал RU_CHP.

Судя по видео, автомобиль Daewoo Tico погружен на экспедиционный багажник, который может выдержать большой вес. Автомобиль зафиксирован стропами. Также минивэн буксировал на жесткой сцепке Daewoo Matiz с поврежденным бампером и капотом.

В конце февраля 2023 года точно так же в Ростове-на-Дону внедорожник Mercedes-Benz Gelandewagen перевозил на крыше хетчбэк Smart. В ГИБДД пояснили, что владелец Mercedes-Benz Gelandewagen мог быть оштрафован только в том случае если бы его остановил инспектор и выявил нарушение перевозки груза.

Ранее стало известно, что гражданин Узбекистана переехал мужчину, который лежал под аркой во дворе Московского района Санкт-Петербурга.

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