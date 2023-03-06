В Санкт-Петербурге мигрант на Lada переехал лежащего на дороге мужчину

Гражданин Узбекистана переехал мужчину, который лежал под аркой во дворе Московского района Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на ИА «Агентство журналистских расследований».

Отмечается, что инцидент произошел 5 марта. Водитель был за рулем Lada Largus, которая принадлежит его знакомому. Он заезжал во двор и в арке дома совершил наезд на мужчину, который лежал на дороге. Приехавшие на место медики констатировали смерть мужчины.

Погибшим оказался 61-летний житель Василеостровского района. Тело направлено в морг. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего ДТП.

Ранее сообщалось, что в окрестностях Амстердама полицейские задержали автомобилиста, который целился в других водителей бутылкой водки в форме пистолета.