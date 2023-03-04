Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Британец выиграл в лотерею Lamborghini и разбил ее через несколько недель

close
100%
Kennedy News

Житель Великобритании выиграл в лотерее суперкар Lamborghini и через несколько недель попал на нем в аварию, сообщает Daily Mail.

В январе 24-летний Грант Бернетт выиграл главный приз в онлайн-лотерее компании Click Competitions, потратив на участие в розыгрыше почти £1. Организаторы предоставили молодому человеку выбор между Lamborghini Huracan и денежным призом в размере £100 тыс., и он выбрал автомобиль.

В конце февраля Бернетт рассказал в соцсетях, что за рулем выигранной Lamborghini попал в аварию. Автомобиль получил значительные повреждения. Молодой человек заявил, что вина в ДТП лежит на автомобилисте, который врезался в заднюю часть его суперкара, из-за чего Бернетт и потерял управление.

Ранее сообщалось, что в Англии владелец Ferrari разбил свой и еще пять автомобилей, потому что перепутал педали газа и тормоза.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть