Британец выиграл в лотерею Lamborghini и разбил ее через несколько недель

Житель Великобритании выиграл в лотерее суперкар Lamborghini и через несколько недель попал на нем в аварию, сообщает Daily Mail.

В январе 24-летний Грант Бернетт выиграл главный приз в онлайн-лотерее компании Click Competitions, потратив на участие в розыгрыше почти £1. Организаторы предоставили молодому человеку выбор между Lamborghini Huracan и денежным призом в размере £100 тыс., и он выбрал автомобиль.

В конце февраля Бернетт рассказал в соцсетях, что за рулем выигранной Lamborghini попал в аварию. Автомобиль получил значительные повреждения. Молодой человек заявил, что вина в ДТП лежит на автомобилисте, который врезался в заднюю часть его суперкара, из-за чего Бернетт и потерял управление.

Ранее сообщалось, что в Англии владелец Ferrari разбил свой и еще пять автомобилей, потому что перепутал педали газа и тормоза.