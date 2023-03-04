Прокуратура опубликовала видео с аварией в Саратове с пятью пострадавшими

Прокуратура Саратовской области показала ролик с моментом аварии в центре Саратова, в результате которой пострадали пять человек. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального ведомства.

Среди пострадавших в ДТП двое пешеходов.

В видеозаписи длительностью 36 секунд можно увидеть, как машины на высокой скорости сталкиваются на перекрестке сразу после переключения сигналов светофора. Вскоре авто вылетели на тротуар.

В ходе аварии пострадали прохожие, готовившиеся перейти дорогу по «зебре».

«Прокуратура Саратова взяла на контроль ход проведения и результаты проверки по факту ДТП, в результате которого пострадали пешеходы», — добавили в пресс-службе.

Авария произошла в центре Саратова н пересечении ул. Чапаева и ул. Московская.

Ранее пять человек погибли в автомобильной аварии в Туве. По данным главы республики Владислава Ховалыга, виновный в ДТП водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.