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«АвтоВАЗ» планирует возобновить производство Lada Largus осенью 2023 года

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Lada

Возобновление производства автомобилей Lada Largus запланировано на осень 2023 года, сообщил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, передает «Российская газета».

«Мы работаем день и ночь, чтобы эти новинки были представлены нашему рынку. Уровень локализации «Ларгуса» ниже, степень риска, соответственно, как мы понимаем, выше, но при этом мы рассчитываем, что уже осенью сможем выйти на рестарт серийного производства, как раз на той же линии, где сейчас запускаем серийное производство новой Lada Vesta», — сказал Соколов.

Как отметил президент «АвтоВАЗа», Lada Largus не менее востребована на рынке, чем Vesta, причем не только у частных и физических лиц, но и у бизнеса.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» запустил производство обновленной Lada Vesta на заводе в Тольятти. В продажу автомобили поступят в мае 2023 года.

По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, в конце 2024 года «АвтоВАЗ» планирует запустить в производство обновленную Lada Granta.

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