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В Челябинской области полураздетого мужчину нашли мертвым на парковке

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Территория Озёрск/VK

В городе Озерск на парковке возле жилого дома местные жители обнаружили мертвым полураздетого мужчину. Об этом очевидцы рассказали в местном сообществе в соцсети «ВКонтакте», сообщает 74.ru.

«Сегодня утром бездыханное тело мужчины обнаружили возле дома №7 по ул. Иртяшской. Мужчина лежал без верхней одежды и без штанов, а его ноги находились под автомобилем», — говорится в сообщении.

В региональном полицейском главке подтвердили выезд на Иртяшскую. Правоохранители устанавливают личность мужчины и причины его смерти, проводится проверка по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Казани неизвестный злоумышленник изрезал шины у более чем 10 автомобилей и завалил припаркованные машины мусором.

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