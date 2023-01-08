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Пять китайских автобрендов попали в список лидеров рынка России

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Chery

Сразу пять автомобильных брендов из КНР попали в десятку лидеров российского рынка по итогам последней недели декабря, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В список самых популярных в России китайских автомарок вошли Chery (2367 проданных машин с 26 декабря по 1 января), Haval (1467 ед.), Geely (1099 ед.), Exeed (648 ед.) и Omoda (349 ед.), которая впервые попала в десятку лидеров авторынка. Доля китайских машин составила 39%.

Лидерство в марочном рейтинге сохраняет отечественная Lada (4813 ед.), а следом за тремя «китайцами» замыкает первую пятерку Kia (933 ед.). Также в список попали Hyundai (723 шт.), Toyota (360 шт.) и УАЗ (329 шт.). Результаты остальных марок составили менее 300 машин.

В перечень самых популярных у россиян моделей вошли Lada Granta и Niva Travel, Chery Tiggo 7 Pro, Lada Niva Legend, Geely Coolray, Haval Jolion, Chery Tiggo 4, Haval F7, Chery Tiggo 8 Pro Max и Geely Atlas Pro.

Ранее «Газета.Ru» провела тест-драйв китайского пикапа Haval Poer и кроссовера Chery Omoda С5.

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