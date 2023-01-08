Водитель Toyota Camry выжил после взрыва машины в Каспийске

Житель дагестанского Каспийска выжил после взрыва автомобиля, сообщает Telegram-канал Shot, который опубликовал запись происшествия.

Мужчина находился в салоне своей Toyota Camry, когда она взорвалась. Как видно на записи с камеры, он успел выскочить из машины до того, как ее объяло пламенем. Отмечается, что мужчина сильно не пострадал.

Автомобиль полностью выгорел. Предварительной причиной взрыва машины считается неисправность газобаллонного оборудования.

Ранее сообщалось, что в Тюмени взрыв полностью уничтожил здание автосервиса, причиной происшествия также могла стать разгерметизация газобаллонного оборудования.