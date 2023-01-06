Глава Stellantis предупредил об «ужасной борьбе» с китайскими автокомпаниями в Европе

Глава автоконцерна Stellantis (объединяет Peugeot-Citroen и Fiat-Chrysler) Карлос Таварес призвал власти Евросоюза принять меры из-за грядущей жесткой конкуренции на европейском рынке с китайскими автопроизводителями. В первую очередь данная ситуация касается электрических автомобилей. Об этом сообщает Automotive News Europe.

«Разница в цене между европейскими и китайскими автомобилями значительна. Если ничего не изменить в текущей ситуации, европейские покупатели из среднего класса будут все чаще обращаться к китайским моделям. Покупательная способность многих людей в Европе заметно снижается», — приводит издание слова Тавареса в кулуарах выставки электроники CES в Лас-Вегасе.

По словам Тавареса, европейская практика регулирования выбросов не приносит пользы европейским автопроизводителям. Электромобили, производимые в Европе, оказываются на 40% дороже продукции китайских компаний. Если европейский рынок останется открытым, местным производителям придется конкурировать с китайскими автокомпаниями напрямую, что приведет к непопулярным решениям — сокращению мощностей и переносу производств, аргументировал глава Stellantis.

По его словам, европейские производители солнечных батарей уже проиграли конкуренцию китайским, и ситуация в автопроме может пойти по тому же сценарию, а в случае введения ограничений европейским автопроизводителям будет трудно работать в Китае.

«В конечном счете, этот вызов сродни квадратуре круга. В нынешних условиях, если ничего не делать в Европейском союзе, будет ужасная борьба», — заключил Карлос Таварес.

Ранее стало известно, что компания Peugeot представила электрический концепт-кар с рулем в виде игрового джойстика.