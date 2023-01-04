Челябинцев ищет ГИБДД за катание на «ватрушке» по оживленной улице

В рамках празднования Нового года жители Челябинска устроили экстремальное катание на тюбинге, прицепленном к автомобилю, по городской улице. Об этом сообщает Ren TV.

На видеозаписи инцидента видно, как мужчина в красной куртке с капюшоном едет на «ватрушке», держась за трос, прицепленный к легковому автомобилю «Иж». Машина при этом движется в правом ряду оживленной улицы вместе с другими автомобилями. Во время одного из поворотов тюбинг с пассажиром под действием центробежной силы вынесло в соседний ряд.

После того, как видеозапись инцидента распространилась в соцсетях, розыском водителя и необычного пассажира занялась местная ГИБДД, утверждает Ren TV. В соответствии со статьей 12.23 КоАП РФ, за перевозку пассажира вне салона водителю грозит штраф в 1 тыс. рублей. Нарушение ПДД пассажиром или пешеходом влечет предупреждение или штраф в 500 рублей.

Ранее ГИБДД объявила, что в первые дни 2023 года жертвами ДТП на российских дорогах стали более 80 человек.