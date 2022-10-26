Mercedes-Benz официально подтвердил намерение уйти с российского рынка

Немецкая компания Mercedes-Benz официально подтвердила намерение покинуть российский рынок и продать доли в своих дочерних фирмах, включая сборочное предприятие в Московской области, дилеру «Автодом». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на автопроизводителя.

По данным газеты «Ведомости», сделка может предполагать опцион, по которому немецкий владелец компании Mercedes-Benz AG может вернуть предприятие в собственность в течение определенного времени. Такой вариант ранее предусмотрели Renault и Nissan при продаже своих заводов на территории России.

По некоторым данным, договор о продаже российского предприятия Mercedes-Benz был подписан на прошедшей неделе. Новый владелец активов немецкой фирмы сможет привлекать другие компании для организации совместного производства машин на заводе в Есипово.

Ранее сообщалось, что компания Volvo Cars приостановит, как минимум на неделю, производство автомобилей на своем основном заводе в шведском Торсланде. Причина - нехватка полупроводников, которые необходимы для сборки машин. Не исключено, что простой продлится дольше заявленного срока.