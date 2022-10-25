В Минтрансе Крыма заявили об отсутствии очередей из фур на переправу со стороны Керчи

Грузовые автомобили с крымской стороны заезжают на паромы Керченской переправы без ожидания. Об этом сообщает interfax.ru со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта Крыма.

«В настоящий момент очереди с крымской стороны нет. Грузовые автомобили заезжают сразу на паром», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на переправе работают паромы «Ейск», «Керченский-2», «Мария» и «Лаврентий».

В субботу, 22 октября, в очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Краснодарского края скопилось 916 грузовых автомобилей. На перехватывающих парковках для водителей, которые ожидают очереди на переправу, были созданы все необходимы условия. Развернуты пункты обогрева и полевая кухня.

Всего за время работы Керченской паромной переправы через пролив перевезены 6 858 машин и 16 587 пассажиров.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что проезд грузовых машин весом до 40 тонн уже может осуществляться по Крымскому мосту. Строители за 5 суток укрепили левую автомобильную полосу. По его словам, сейчас при проезде легковых машин через Керченский пролив не наблюдается очереди.