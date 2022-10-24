Пенсионерам и военным пообещали льготные автокредиты в 2022 году

Минпромторг планирует до конца года расширить программу льготного автокредитования, добавив в нее две дополнительные категории граждан — пенсионеров и военнослужащих. Об этом агентству РИА Новости сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

По его словам, сейчас идет доработка соответствующих нормативных актов. Также, как отметил Мантуров, Минпромторг продолжает работать над улучшением форматов поддержки автопрома, разрабатываются окончательные предложения в рамках текущего бюджета.

В июле Минпромторг России возобновил программы льготного автокредитования и лизинга, выделив 20,7 млрд рублей. Скидка составляет до 20% от стоимости автомобиля, а для машин, реализуемых в субъектах Дальневосточного федерального округа — 25%.

В программе льготного автокредитования могут участвовать все модели УАЗ, Lada и ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей. Также на электрокары Evolute липецкого производства действует скидка 35% от стоимости, но не более 925 тыс. рублей.

«Предложение доступно семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медикам и учителям, а также водителям, впервые покупающим транспортное средство. Кроме того, условия распространяются и для тех, кто сдает автомобиль старше шести лет в трейд-ин при условии, что владели им не менее года», — сообщали ранее в Минпромторге.

Ранее с предложением включить в программу льготного автокредитования пенсионеров и военнослужащих выступил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.