В Ленобласти пенсионерку сбили и переехали автомобили

В Ленинградской области пенсионерка погибла на автодороге после ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщают «Известия.78».

Инцидент произошел вечером 22 октября на 10-м километре автодороги «Красное село — Гатчина — Павловск». Сообщается, что 85-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте. Сначала пенсионерку сбила Lada Granta, следом ее переехал автомобиль Volkswagen Passat. Пострадавшая скончалась от полученных травм.

Отмечается, что за рулем отечественной легковушки находился 55-летний мужчина, который в этом году получил 12 штрафов за нарушения ПДД. Автомобилем Volkswagen управляла 36-летнияя женщина с признаками алкогольного опьянения, которая отказалась проходить медосвидетельствование (у нее пять штрафов в текущем году). Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге водитель и двое полицейских полчаса не могли убедить девушку уйти с дороги.