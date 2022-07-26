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Байкер Хирург записал обращение к главе евродипломатии Жозепу Боррелю из-за санкций

Байкер Хирург – Боррелю: санкции и гонения не заставят нас отказаться от убеждений

Президент мотоциклетного клуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург) обратился к главе евродипломатии Жозепу Боррелю в связи с включением мотоклуба и самого байкера в проект нового черного списка, обсуждаемого в ЕС. Видео опубликовано на официальной странице Хирурга в сети «ВКонтакте».

«Свобода – это возможность жить согласно своему мировоззрению. Нет выбора – нет свободы. Вы можете обложить нас санкциями, можете подвергнуть гонениям. Это уже происходит в ваших тоталитарных европейских государствах. Вы даже можете нас убить. Но ничто не заставит нас отказаться от наших убеждений, от нашего братства», — сказал Хирург.

В середине июля мотоциклетный клуб «Ночные волки» и Александр Залдастанов были включены в проект нового черного списка, обсуждаемого в ЕС. В документе подчеркивалось, что «Ночные волки» больше не смогут ездить по Европе в соответствии с новыми санкциями в отношении России.

Позже стало известно, что в домах членов клуба «Ночные волки» в Европе проходят обыски. По словам Залдастанова, людям задавали странные вопросы и угрожали. Некоторых из них арестовали.

Лидер «Ночных волков» Александр Залдастанов имеет паспорт гражданина Донецкой народной республики с 2021 года. Документ ему вручил глава ДНР Денис Пушилин. Он поблагодарил байкера за поддержку ДНР с первых дней 2014 года и добавил, что патриотические мероприятия, организованные мотоклубом, заряжают нужной и полезной энергетикой.

Ранее Александр Залдастанов призвал всех мотоциклистов не рисковать и соблюдать ПДД, а также надевать защитную экипировку во время поездок.

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