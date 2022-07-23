Автодилер Fresh Auto предупредил об усилении дефицита запчастей к осени

К июлю дефицит комплектующих начал ощущаться почти во всех сервисных центрах России, а к осени он может обостриться. Об этом руководитель сервисного направления сети автосалонов Fresh Auto Илья Иванский рассказал агентству «Прайм».

По словам Иванского, параллельный импорт не работает в полную силу — в страну попадает лишь 10-15% запчастей, необходимых российскому рынку. При этом крупные станции техобслуживания привозят из-за границы битые машины для разбора на запчасти.

«Вопросы растаможки, электронных ПТС, сертификации и гарантийного обслуживания по-прежнему остаются главными препятствиями для авторетейла и активно обсуждаются с Минпромторгом», — рассказал эксперт.

По оценкам специалиста, наибольший недостаток наблюдается в деталях двигателей (нехватка 65% из привычных объемов), моторных масел (50%) и свечей зажигания (40%).

К середине июля доля неоригинальных запчастей выросла на 20-50%, а ситуация с наличием запчастей вряд ли изменится до 2023 года, считает собеседник. Цены на комплектующие снова до конца нынешнего года, полагает он.

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