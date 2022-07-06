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Россияне стали активнее скупать автомобили у банкротов

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

В России существенно выросли продажи автомобилей в счет погашения долгов при банкротстве, сообщает в среду РБК.

Согласно подсчетам аналитиков «Портала DA» — маркетплейса Сбера для реализации активов, только за первые 5 месяцев текущего года на электронных торговых площадках по РФ было продано 4,2 тыс. машин россиян, проходящих процедуру банкротства.

Отмечается, что этот показатель почти вдвое превышает результат за тот же период прошлого года.

Подобная динамика связана со складывающейся конъюнктурой на авторынке РФ, констатирует директор департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Максим Дегтярев.

«Производство новых авто сокращается, а ценник уверенно идет вверх», – подчеркнул он.

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