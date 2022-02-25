Автокомпании массово отказываются от поставок машин в Россию

Несколько иностранных автомобильных компаний останавливают отгрузки автомобилей в адрес российских дилерских предприятий с 24 февраля. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на разосланные дилерам письма.

Отказаться от поставок машин в Россию решили в Audi и General Motors, говорится в заметке. По данным источников, схожие меры примут в концерне Volkswagen, Skoda и Porsche. Кроме того, «Газета.Ru» узнала, что официальное представительство Jaguar Land Rover в России уведомило своих дилеров о приостановке отгрузок им автомобилей.

До дилеров доберутся автомобили, уже прошедшие российскую таможню и запланированные к отгрузке со склада импортера. Сколько продлится пауза в отгрузке машин, пока неизвестно.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.