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Российские водители назвали самые полезные автомобильные опции

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Самыми любимыми и полезными автомобильными опциями у россиян стали усилитель руля и подушки безопасности. Об этом рассказало агентство «Автостат», которое опубликовало результаты опроса 7,5 тыс. человек.

За усилитель руля проголосовали почти 64% опрошенных, второе место заняли подушки безопасности с результатом 55,5%. Тройку дополнила автоматическая коробка передач — за ее полезность выступили 46,1% опрошенных.

Следом в рейтинге идут система ABS (44,1%), климат-контроль (42,4%), система ESP (34,4%) и подогрев сидений (26,6%). Десятку дополнили обогрев зеркал, лобового стекла и парктроник (меньше 20% голосов).

Согласно статистике, в 2021 году в России было реализовано 1,02 млн новых легковых автомобилей с автоматической трансмиссией. На долю машин с АКП пришлось 66,5% от общего объема российского рынка — это рекордный показатель за всю его историю.

Ранее маркетинговое агентство J.D. Power and Associates опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей. В 2022 году впервые за долгие годы сменился лидер списка — японский Lexus уступил корейской Kia. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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