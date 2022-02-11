Автомобили с пробегом продолжают дорожать в России

В январе 2022 года средняя цена автомобиля с пробегом в России составила 639,8 тыс. руб. Рост стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 60%, а в сравнении с декабрем 2021-го – 6,6%. Об этом сообщили эксперты «Авито Авто», чье исследование поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Подержанные машины стали дороже почти во всех крупных регионах России, причем в некоторых рост цен оказался заметнее, чем в целом по стране. Так, в Вологде средняя цена на автомобили с пробегом выросла на 15,5% по сравнению с декабрем прошлого года (до 670 тыс. руб.). Серьезный рост зафиксировали в Тольятти (+14,2%; 628 тыс. руб.), Челябинске (+11,7%; 670 тыс. руб.), Барнауле (+10,2%; 550 тыс. руб.) и Ульяновске (+9,8%; 585,3 тыс. руб.).

При этом в некоторых регионах цены почти не выросли: речь о Казани (+0,1%; 790,2 тыс. руб.) с Иркутском (+0,7%; 675 тыс. руб.). В Москве покупка автомобиля с пробегом обойдется в среднем в 1 млн 120 тыс. (+5,2%), а в Санкт-Петербурге — в 929 тыс. руб. (+4,4%).

Активный рост спроса на «вторичке» зафиксирован в Барнауле (+13%), Иркутске (+9,1%), Новосибирске (+7,5%), Махачкале (+4,8%), Красноярске (+3%) и Ярославле (+2,9%).

Предложение в целом по стране выросло на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

«Большинство автопроизводителей продолжают поднимать цены на свои модели в условиях затянувшегося кризиса электронных автокомпонентов. Как следствие, цены растут как на новые автомобили, так и на автомобили с пробегом. В наиболее выигрышном положении сейчас находятся продавцы ходовых моделей с пробегом, так как в условиях высокой конкуренции у них есть возможность выгодно продать свой автомобиль», — объяснил Кирилл Вотяков, управляющий директор «Авито Авто».

С начала февраля больше десяти автопроизводителей повысили цены на автомобили. По словам эксперта, к концу года цены на машины вырастут еще на 15%.