Россияне выбрали десять автомобилей для людей зрелого возраста

Российские автовладельцы приняли участие в опросе и оценили, насколько их машины подходят для людей зрелого возраста. Итоговый рейтинг моделей, в котором оказались только кроссоверы и внедорожники, опубликовало агентство «Автостат».

Возглавил рейтинг японский Toyota Land Cruiser Prado, набравший 90,2 балла из 100 возможных. Такой внедорожник стоит от 3,24 млн рублей. На втором месте оказался французский Renault Duster с результатом 87,5 балла (от 1,17 млн рублей). Совсем рядом с ним расположился японский Subaru Forester (87,3 балла; от 3,05 млн руб.).

Следом в списке идут Nissan Terrano (85,3 б.) и Geely Atlas (85,1 б.) по цене от 1,23 млн руб. и от 1,48 млн руб. соответственно. Десятку замкнули Mitsubishi Pajero Sport (84,6 б., от 3 млн руб.), Skoda Kodiaq (83,7 б., от 1,96 млн руб.), Toyota Fortuner (83,5 б., от 3,08 млн руб.), Hyundai Santa Fe (83,2 б., от 2,8 млн руб.), Mitsubishi Outlander (83,1 б., от 1,96 млн руб.).

Ранее россияне рассказали, о каких автомобилях мечтали в юности, а эксперты назвали средние цены автомобилей в регионах РФ.