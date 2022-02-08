В Госдуме предложили увеличить штрафы за езду без прав и конфисковать авто за рецидив

Рабочая группа вице-спикера Госдумы Ирины Яровой с участием представителей МВД и Минюста обсудила увеличение штрафов за вождение без прав и уголовную ответственность с конфискацией машины за аналогичное повторное нарушение. Планы по изменению в законах предварительно согласованы, сообщает «Интерфакс».

По словам Яровой, штрафы для водителей, которых лишили прав, предлагается увеличить до 50-100 тыс. рублей с нынешних 30 тыс. рублей. Если водитель получил такие штрафы за езду без прав дважды, ему может грозить уголовная ответственность. Также предлагается сделать в УК аварию с тяжким вредом или смертью пешехода для водителей-бесправников отягчающим обстоятельством.

«Сегодня такой признак повторности вообще отсутствует, и у нас всегда одинаковая планка ответственности: можно 150 раз нарушать, 150 раз, не имея права управления, ездить и платить один и тот же штраф. И фактически издеваться и над здравым смыслом, и над обществом, и над законом, и над решением суда», — отметила Яровая.

Конфискацию транспортного средства предлагается ввести за следующие уголовные преступления: повторное управление ТС в состоянии опьянения, опасное вождение и управление ТС для лишенных прав. Закон об уголовной ответственности за опасное вождение для лишенных прав автомобилистов был подписан Владимиром Путиным 30 декабря прошлого года. Предполагается, что конфисковать автомобиль будут в том случае, если он принадлежит водителю, совершившему преступление.

В начале этого года Яровая возглавила рабочую группу по подготовке изменений в законодательство в части установления ответственности за опасное вождение. Первое заседание группы состоялось 18 января.