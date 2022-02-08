Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Ипотечные ставки в России поднялись выше 10% 13:14
Соседи рассказали, что родившая в коллекторе девушка употребляла наркотики 13:14
Бывший российский биатлонист объяснил, почему перешел в сборную Южной Кореи 13:13
Презентация новинок Samsung пройдет в метавселенной 13:13
В Кремле прокомментировали продолжительные переговоры Путина и Макрона 13:12
Лукашенко не исключил подготовки провокаций с целью подставить Белоруссию... 13:11
СВР заявила о готовящихся акциях против российских военных в Сирии 13:07
В Кремле отреагировали на планы Эрдогана провести переговоры с Путиным и... 13:06
В Кремле объяснили высказывание Путина «нравится не нравится — терпи, моя... 13:05
Варшавер озвучил зарплату Поргиной в «Ленкоме» 13:04

В Госдуме предложили увеличить штрафы за езду без прав и конфисковать авто за рецидив

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Рабочая группа вице-спикера Госдумы Ирины Яровой с участием представителей МВД и Минюста обсудила увеличение штрафов за вождение без прав и уголовную ответственность с конфискацией машины за аналогичное повторное нарушение. Планы по изменению в законах предварительно согласованы, сообщает «Интерфакс».

По словам Яровой, штрафы для водителей, которых лишили прав, предлагается увеличить до 50-100 тыс. рублей с нынешних 30 тыс. рублей. Если водитель получил такие штрафы за езду без прав дважды, ему может грозить уголовная ответственность. Также предлагается сделать в УК аварию с тяжким вредом или смертью пешехода для водителей-бесправников отягчающим обстоятельством.

«Сегодня такой признак повторности вообще отсутствует, и у нас всегда одинаковая планка ответственности: можно 150 раз нарушать, 150 раз, не имея права управления, ездить и платить один и тот же штраф. И фактически издеваться и над здравым смыслом, и над обществом, и над законом, и над решением суда», — отметила Яровая.

Конфискацию транспортного средства предлагается ввести за следующие уголовные преступления: повторное управление ТС в состоянии опьянения, опасное вождение и управление ТС для лишенных прав. Закон об уголовной ответственности за опасное вождение для лишенных прав автомобилистов был подписан Владимиром Путиным 30 декабря прошлого года. Предполагается, что конфисковать автомобиль будут в том случае, если он принадлежит водителю, совершившему преступление.

В начале этого года Яровая возглавила рабочую группу по подготовке изменений в законодательство в части установления ответственности за опасное вождение. Первое заседание группы состоялось 18 января.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть