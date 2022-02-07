Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Пассажир омского такси отобрал у водителя руль и устроил ДТП 12:41
Лукашенко объяснил свое отсутствие на Олимпиаде в Пекине 12:40
На Украине рассказали о наступлении наихудших времен для США 12:37
Режиссер «Топей» снимет современную версию «Преступления и... 12:35
Лукашенко заявил о долге Тихановской в $15 тысяч 12:34
В работе Telegram произошел сбой 12:31
WSJ сообщил о пересмотре подхода к торговле акциями технологических компаний 12:29
В WhatsApp появится новая функция 12:23
Экспертиза не подтвердили факт атаки хакеров из России на США и взлом переписки... 12:21
Детям разрешили самостоятельно регистрироваться на «Госуслугах» 12:20

Володин предложил способ защиты покупателей авто от мошенников

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

В России следует усовершенствовать обмен данными между ГИБДД и Федеральной нотариальной палатой, чтобы при покупке подержанного автомобиля граждане могли проверить, не отдан ли он под залог. С таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Володин напомнил о вступлении в силу закона, который позволяет покупателям жилья получить выписку из ЕГРН и узнать, не является ли дом аварийным. Многие граждане также сталкиваются с мошенниками, которые продают машины и не сообщают, что они отданы в качестве залога.

«Одна из мошеннических схем касается залоговых автомобилей. Человек приобретает машину, не зная, что она находится под обременением — чаще всего банка. Нечестный продавец замалчивает этот факт. Если бывший владелец перестает выплачивать долг, предмет залога — транспортное средство — могут забрать», — написал Володин.

Сейчас в РФ для банков установлен добровольный порядок регистрации обременения на автомобиль в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества в Единой информационной системе нотариата. Эти сведения не вносятся в ПТС и не передаются в органы ГИБДД, заметил Володин. В связи с этим покупатель автомобиля на «вторичке» не может проверить его при регистрации — и не всегда может знать, что приобретает имущество, которое у него могут забрать, не вернув денег.

«Чтобы избежать таких несправедливых ситуаций, необходимо усовершенствовать взаимодействие между ГИБДД и Федеральной нотариальной палатой, внеся изменения в федеральное законодательство. По аналогии с тем, как это сделано с Росреестром при совершении сделок с недвижимостью», — добавил спикер Госдумы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть