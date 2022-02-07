Володин предложил способ защиты покупателей авто от мошенников

В России следует усовершенствовать обмен данными между ГИБДД и Федеральной нотариальной палатой, чтобы при покупке подержанного автомобиля граждане могли проверить, не отдан ли он под залог. С таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Володин напомнил о вступлении в силу закона, который позволяет покупателям жилья получить выписку из ЕГРН и узнать, не является ли дом аварийным. Многие граждане также сталкиваются с мошенниками, которые продают машины и не сообщают, что они отданы в качестве залога.

«Одна из мошеннических схем касается залоговых автомобилей. Человек приобретает машину, не зная, что она находится под обременением — чаще всего банка. Нечестный продавец замалчивает этот факт. Если бывший владелец перестает выплачивать долг, предмет залога — транспортное средство — могут забрать», — написал Володин.

Сейчас в РФ для банков установлен добровольный порядок регистрации обременения на автомобиль в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества в Единой информационной системе нотариата. Эти сведения не вносятся в ПТС и не передаются в органы ГИБДД, заметил Володин. В связи с этим покупатель автомобиля на «вторичке» не может проверить его при регистрации — и не всегда может знать, что приобретает имущество, которое у него могут забрать, не вернув денег.

«Чтобы избежать таких несправедливых ситуаций, необходимо усовершенствовать взаимодействие между ГИБДД и Федеральной нотариальной палатой, внеся изменения в федеральное законодательство. По аналогии с тем, как это сделано с Росреестром при совершении сделок с недвижимостью», — добавил спикер Госдумы.