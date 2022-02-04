Операторы каршеринга назвали идеального водителя

Сейчас множество компаний готовы предоставить россиянам премиальные автомобили и спорткары в краткосрочную аренду. Однако доступ к мощной и быстрой машине может получить далеко не каждый водитель — помимо простого наличия водительского удостоверения нужно соблюсти различные требования. О них операторы каршеринга рассказали «Газете.Ru».

Чтобы прокатиться на Tesla Model 3, водителю необходимо не получать штрафы за нарушение ПДД в течение полугода и за предыдущий месяц пользоваться услугами сервиса минимум 1200 минут, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе «Делимобиля».

При этом в каршеринговой Tesla отключены все беспилотные функции, а условия для аренды самые жесткие. В случае с моделями вроде Kia Stinger или BMW 3 Series, доступ может быть после нескольких аккуратных поездок на других авто, однако в Москве арендатору должно быть минимум 19 лет.

В «Яндекс.Драйве» для доступа к автомобилям BMW, Mercedes-Benz, Genesis, Volvo, Range Rover и Audi водитель должен быть не моложе 26 лет и иметь не менее 6 лет водительского стажа. Такие же условия действуют для проката внедорожников Jeep Wrangler и раритетных Ford Mustang.

У некоторых компаний, которые предлагают услуги посуточной аренды спорткаров и автомобилей премиум-класса, требования более снисходительны. Например, купе Dodge Challenger 2018 года с 309-сильным мотором в Москве можно взять за 14,4 тыс. рублей в сутки, имея стаж вождения от 2 лет и возраст – от 22. Также потребуется внести залог в 30 тыс. рублей (его вернут, если с машиной все в порядке). Тем не менее в столице можно найти и те компании, которые могут предоставить дорогую машину 19-летнему водителю со стажем от года.

Какие еще существуют способы взять напрокат спорткары и премиальные автомобили в России — читайте в материале «Газеты.Ru».