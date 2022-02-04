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Верховный суд назвал еще одно вещество, после которого нельзя садиться за руль

Корвалол оказался под запретом для водителей по решению Верховного суда России

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Верховный суд России после рассмотрения иска гражданина, лишенного прав, постановил, что после приема корвалола нельзя садиться за руль, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

Мужчину лишили прав после того, как он не пропустил пешеходов на переходе, а его тестирование выявило наличие в крови барбитуратов — психотропных веществ. Истец утверждал, что назначенные ему врачом препараты не являются запрещенными при вождении автомобиля.

«Психотропные вещества могут использоваться в медицинских целях по назначению врача и в соответствии с инструкциями по применению лекарственных средств, которые доступны к свободному приобретению. В частности, лекарственные препараты валокордин и корвалол содержат психотропное вещество фенобарбитал из группы барбитуратов», — пояснил истец.

Однако Верховный суд отклонил его иск.

«Законодательство в сфере дорожного движения запрещает водителю управлять транспортным средством в состоянии любого вида опьянения независимо от причины, вызвавшей такое опьянение, которое, в частности, может явиться следствием употребления разрешенных к применению лекарственных препаратов», — указано в решении суда.

Также в Верховном суде отметили, что лекарства, содержащие недопустимые для вождения вещества, должны иметь об этом упоминание в инструкции по применению.

Ранее в ГИБДД рассказали, сколько платят за сообщения о пьяных водителях.

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