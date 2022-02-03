Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Deutsche Welle пообещали продолжить вещание в России 18:16
Резцова: предполагаю, что дочка Кристина отказалась быть знаменосцем сборной России... 18:07
Лавров назвал 2022 год своим 18:03
Врач заявил о высокой «заразности» нового варианта «омикрона» 17:56
Фаткулина: нести флаг на церемонии открытии — это приз за все мои... 17:56
Зрители «Холостяка» вычислили второго героя нового сезона 17:54
Названа угроза для владельцев умных гаджетов 17:54
Ученые выяснили, что древние супергоры вызвали эволюционные всплески 17:53
Deutsche Welle не получала официального уведомления о прекращении вещания... 17:52
В Госдуме предлагают вывести из-под уголовной ответственности подставных директоров... 17:51

Автодилеры предупредили россиян о подорожании машин на 20%

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

В прошлом году новые автомобили подорожали в среднем на 20%, такой же рост цен ожидается и в 2022-м. Об этом рассказали представители авторынка, передает «Российская газета».

«Все факторы, которые есть на текущий момент, говорят, что подорожание безусловно будет. Об объемах подорожания можно судить субъективно. Действительно, 20% подорожание в течение года — это примерно тот уровень, на который мы ориентируемся», — сказал гендиректор ГК «Автоdом» Андрей Ольховский.

По его словам, автопроизводители планируют поставки максимум на два месяца вперед, а многие переносят основную часть поставок на вторую половину года — и тогда ситуация на рынке окажется еще хуже, заметил Ольховский. Также на динамику цен будет влиять курса рубля.

Сложно прогнозировать, насколько сильно подорожают автомобили, отметил директор «Рольф Ясенево» Алексей Голубятников. Однако если один производитель повышает цены, остальные начинают подтягиваться, чтобы получить больше прибыли, объяснил он.

Уже в январе 2022 года сразу 30 автомобильных брендов, представленных в России, повысили цены на автомобили. Сейчас минимальная розничная цена самых доступных автомобилей Skoda и Hyundai превышает 1 млн рублей, а у китайских Geely и Haval самые доступные кроссоверы начали стоить около 1,5 млн рублей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть