Автодилеры предупредили россиян о подорожании машин на 20%

В прошлом году новые автомобили подорожали в среднем на 20%, такой же рост цен ожидается и в 2022-м. Об этом рассказали представители авторынка, передает «Российская газета».

«Все факторы, которые есть на текущий момент, говорят, что подорожание безусловно будет. Об объемах подорожания можно судить субъективно. Действительно, 20% подорожание в течение года — это примерно тот уровень, на который мы ориентируемся», — сказал гендиректор ГК «Автоdом» Андрей Ольховский.

По его словам, автопроизводители планируют поставки максимум на два месяца вперед, а многие переносят основную часть поставок на вторую половину года — и тогда ситуация на рынке окажется еще хуже, заметил Ольховский. Также на динамику цен будет влиять курса рубля.

Сложно прогнозировать, насколько сильно подорожают автомобили, отметил директор «Рольф Ясенево» Алексей Голубятников. Однако если один производитель повышает цены, остальные начинают подтягиваться, чтобы получить больше прибыли, объяснил он.

Уже в январе 2022 года сразу 30 автомобильных брендов, представленных в России, повысили цены на автомобили. Сейчас минимальная розничная цена самых доступных автомобилей Skoda и Hyundai превышает 1 млн рублей, а у китайских Geely и Haval самые доступные кроссоверы начали стоить около 1,5 млн рублей.