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Эксперты объяснили резкое снижение продаж бензина на российских АЗС

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Мария Девахина/РИА «Новости»

На российских АЗС фиксируют снижение продаж топлива. Ухудшение активности автомобилистов связывают с распространением штамма «омикрон» и резком росте числа заболевших в стране, переходом на удаленный режим работы и снежной зимой, из-за чего многие водители перестали пользоваться личным транспортом, пишет «Интерфакс».

В январе этого года розничная реализация автомобильного топлива упала на 5-10% (в зависимости от сети АЗС) относительно января 2021 года, сообщили в исследовательской группе «Петромаркет».

По словам главы Российского топливного союза Евгения Аркуши, на заправках Москвы, которые составляют почти 20% розничного рынка нефтепродуктов страны, отмечается значительное снижение активности покупателей.

«Особенно видим снижение показателей пролива по 95-му бензину. Причины, думаю, в том, что сотрудники многих компаний еще в январе начали переходить на удаленку из-за распространения штамма «омикрон». Сейчас процесс перехода на удаленный режим работы все больше расширяется, власти субъектов принимают меры по нераспространению вируса, поэтому тенденция снижения пролива на АЗС только усиливается», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что стоимость бензина марки АИ-92 на АЗС в Москве снизилась впервые с 20 сентября 2021 года. Средневзвешенная цена 92-го на прошлой неделе уменьшилась на 7 копеек — она составила 47,78 руб. за литр. При этом дизельное топливо и бензин марки АИ-95 в столице продолжают дорожать 19-ю неделю подряд.

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