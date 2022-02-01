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Lexus раскрыл цены внедорожника LX в России

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Lexus

Компания Lexus объявила о старте приема заказов на новый внедорожник LX, российская премьера которого прошла в октябре прошлого года. Рекомендованная розничная цена Lexus LX за базовую версию составила 8,52 млн рублей.

В линейку моторов внедорожника входят 3,5-литровый бензиновый двигатель V6 с двойным турбонаддувом (модель Lexus LX 600) и его турбодизельная версия на 3,3 литра (модель Lexus LX 500d). Оба агрегата оснащены 10-ступенчатой коробкой передач и позволяют разогнаться до 100 км/ч за 6,8 секунды.

В стартовой версии Lexus LX оснащается 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем на центральной консоли и дополнительным тачпадом с диагональю 7 дюймов. Все комплектации, кроме начальной, включают аудиосистему Mark Levinson с 25 динамиками. Во всех версиях внедорожник оборудован комплексом систем активной безопасности и мультимедиа с голосовым ассистентом с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. В зависимости от комплектации доступны подогрев и вентиляция одного или двух рядов, ионизатор воздуха и 4-зонный климат-контроль.

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Lexus

Также в любой версии доступны системы мониторинга слепых зон в боковых зеркалах и помощи при выезде с парковки задним ходом, 4 камеры по периметру автомобиля с проекцией пространства под зонами капота и багажника. Базовая версия оборудована сиденьями водителя с электрорегулировкой в 10 направлениях и переднего пассажира в 8 направлениях и системой вентиляции, светодиодными фарами с тремя линзами и противотуманными фарами, а интерьер декорирован вставками из черного дерева. Такой автомобиль в версии Executive обойдется минимум в 8,52 млн рублей.

Почти 400 тыс. рублей (версия Premium) придется доплатить за подогрев и вентиляцию второго ряда сидений, доводчики боковых и задних дверей, вставки из коричневого матового ореха в салоне и передний центральный подлокотник с охлаждаемой емкостью.

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Lexus

В комплектации Luxury автомобиль стоит от 9,2 млн рублей: легкосплавные диски заменены на 22-дюймовые двухцветные кованые, в салоне установлен 10-дюймовый цветной проекционный дисплей, в интерьере предусмотрены декоративные вставки из черного дерева Суми и коричневого матового ореха. Еще почти 500 тыс. рублей — и клиенту доступна версия Luxury+ (сиденья третьего ряда с электроприводом с различными удобствами для пассажиров).

Самые дорогие версии VIP и VIP Black для Lexus LX 600 стоят от 10,93 млн руб. и 10,98 млн руб. соответственно. Они дополнены 22-дюймовыми хромированными коваными дисками, улучшенными сиденьями с памятью, массажем и максимально доступным количеством параметров электрорегулировки, модернизированной системой климат-контроля, мониторами диагональю 11,6 дюйма на втором ряду и другими особенностями.

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Lexus

Ранее «Газета.Ru» протестировала новый Lexus NX и выяснила, чем сможет привлечь покупателей кроссовер нового поколения и сможет ли он повторить успех своего предшественника.

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