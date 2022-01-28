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«АвтоВАЗ» остановил продажи внедорожника Lada Niva Travel

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Lada

Компания «АвтоВАЗ» ввела ограничения на продажи автомобилей Lada Niva Travel 28 января. Об этом сообщает портал «Лада.Онлайн», в распоряжении которого оказалось письмо с завода, которое получили руководители дилерских центров Lada.

В документе говорится, что компания ограничивает сбыт всех непроданных автомобилей Lada Niva Travel. «АвтоВАЗ» останавливает дилеров от продажи внедорожников «с целью гарантирования потребительских свойств».

Также сообщается, что дилерские центры получили список с VIN-номерами этих внедорожников, в котором числится коды почти 2700 машин.

Lada Niva Travel вышла на рынок в начале 2021 года после рестайлинга, которому предшествовало возвращение модели в продуктовый портфель «АвтоВАЗа» и переименование из Chevrolet Niva. Цена внедорожника стартует от 880 тыс. руб. Ранее в компании объявляли о планах выпустить «черную» спецверсию модели до конца зимы.

В среду, 26 января, сообщалось о приостановке выпуска классических внедорожников Lada Niva Legend на неопределенный срок.

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