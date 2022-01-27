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Volkswagen изменил оснащение Touareg в России

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Volkswagen

Компания Volkswagen расширила базовое и опциональное оснащение кроссовера Touareg 2022 модельного года и раскрыла цены: комплектация Business стоит от 5,59 млн руб., а Exclusive — от 6,2 млн руб.

С января в базовое оснащение Touareg версии Business R-Line входит пакет IQ.Light. Он включает матричные светодиодные фары ближнего и дальнего света, светодиодные дневные ходовые огни и задние фонари с динамическим сигналом поворота, систему динамического управления дальним светом и омыватель фар.

Другим новшеством для Touareg в исполнении Business стал пакет «IQ.Drive Плюс». Опционально предлагаются ассистенты движения в пробке и на перекрестке, система автоматического пилотирования и удержания в полосе, ассистент аварийной остановки, трехточечные ремни безопасности спереди с регулировкой по высоте и преднатяжителями, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&go и ограничителем скорости и прочие системы.

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Volkswagen

Кроссовер в исполнении Exclusive теперь в базовом оснащении получил пакет «Безопасность». В него входят фронтальные и коленные подушки безопасности для водителя и пассажира, боковые подушки безопасности и шторки безопасности спереди и сзади. Кроме того, теперь за доплату Touareg комплектуется фаркопом с электроприводом и системой помощи при маневрировании с прицепом.

Ранее VW раскрыл цены улучшенного хетчбэка Volkswagen Golf в России.

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