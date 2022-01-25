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Минпромторг снизил требования по высокой локализации в СПИК

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Требования к уровню локализации автомобильных производств, создаваемых в рамках специнвестконтрактов (СПИК), изменятся. Соответствующий проект постановления правительства есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Требования о том, что в течение каждого года действия контракта (при производстве не менее 90% легковых машин, грузовиков и автобусов) компании должны набрать не менее 7000 баллов по технологическим операциям, будут распространяться только на старые СПИК 1.0. В отношении СПИК 2.0 такую норму Минпромторг предлагает не применять.

В пояснительной записке к проекту постановления правительства сказано, что распространение требования к усовершенствованному СПИК «не представляется целесообразным ввиду специализации таких инвестиционных контрактов ‎на локализации конкретных уникальных технологий».

«Объем продукции в рамках таких контрактов не позволяет обеспечить необходимые условия для локализации технологических операций, обеспечивающих балльную оценку такой продукции на уровне не ниже 7 тыс. баллов», — говорится в документе.

В Минпромторге сообщили «Газете.Ru», что проект постановления уточняет распространение требований по локализации в размере 7000 баллов только на контракты по производству традиционных автомобилей по механизму СПИК 1.0.

«При этом СПИКи 2.0 заключаются на освоение перспективных технологий, уровень локализации фиксируется в контракте при его заключении», — сообщили в министерстве.

Почему поставленную ранее высокую планку по локализации производства в 7000 баллов достичь невозможно — читайте в материале «Газеты.Ru».

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