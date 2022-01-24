Автоэксперт оценил рынок новых автомобилей в 2022 году

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в интервью радио Sputnik рассказал, чего ждать на рынке новых автомобилей в 2022 году.

По его словам, пандемия коронавирусной инфекции негативно отразилась на автомобильном рынке: нехватка микросхем и электронных блоков привела к дефициту новых машин, поэтому цены резко пошли вверх. Субботин считает, что роста цен в 2022 году уже не будет.

«Цены на автомобили в 2022 году расти не будут, потому что они и так скакнули до невероятных вершин. Так всегда происходит: сначала происходит резкий всплеск, потом наступает пик, дальше – некая ровная, прямая платформа, а затем, возможно, будет спад. Повышения цен на автомобили в ближайшее время не будет», – сказал эксперт.

Он отметил, что производство автомобилей должно наладиться к концу года из-за увеличения масштабов выпуска микросхем в Европе и США. По словам Субботина, как только на Западе наладят производство, цены на автомобили могут пойти вниз.

Ранее сообщалось, что очередь на доставку некоторых моделей автомобилей в России клиентам уже растянулась до 2023 года. С начала года машин у дилеров не прибавилось, покупателям по-прежнему приходится оставлять предзаказы. При этом продавцы не всегда могут гарантировать фиксированную цену и назвать точные сроки поставки.