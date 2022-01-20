Число отозванных в 2021 году автомобилей снизилось в два раза

В 2021 году Росстандарт согласовал 111 программ отзывных кампаний по предотвращению причинения вреда от находящихся в эксплуатации транспортных средств. Всего за год отозвали почти 325 тыс. ед. техники, что в два раза меньше, чем по итогам 2020 и 2019 годов, когда на ремонт отправили 650 тыс. ед., сообщили в ведомстве.

Отмечается, что одной из причин снижения количества отзываемых автомобилей является эффективность надзорных мероприятий на рынке, дистанционный контроль на рынке благодаря системе оформления ОТТС в электронном виде в связке с системой ЭПТС. Это привело к более ответственному подходу автопроизводителей к вопросам конструирования техники, соблюдения технологии ее производства и выбора поставщиков компонентов.

В 2022 году Росстандарт собирается информировать автовладельцев о необходимости прохождения отзывной кампании на портале «Госуслуги». Также в этом году запланировано налаживание передачи сведений об отзывных кампаниях посредством «витрины данных» в Национальной системе управления данными. В частности, планируется передача данных в Систему электронных паспортов, а также заинтересованным организациям, в том числе страховым компаниям.

О последней крупной отзывной кампании в России сообщалось в конце декабря. Тогда на ремонт позвали больше 9 тыс. автомобилей Toyota.