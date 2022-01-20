МВД назвало «преждевременным» возврат штрафа за превышение средней скорости

Предложение вернуть в России штрафы за превышение средней скорости является преждевременным. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-центр МВД.

С апреля 2021 г. МВД совместно с Минюстом по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина прорабатывали законодательное закрепление штрафа за превышение средней скорости.

В МВД указали, что в настоящее время штраф за указанный вид нарушения является преждевременным в связи с наличием в законодательстве правовых пробелов.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области из-за некорректной работы камеры фиксации нарушений ПДД несколько тысяч автомобилистов получили необоснованные штрафы за превышение скорости. Местное управление ГИБДД порекомендовало водителям писать заявления, хотя сроки обжалования давно вышли. Те, кто оплатил штраф, едва ли смогут его вернуть из-за бюрократии, предупреждают эксперты.