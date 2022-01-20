В Нижневартовске автомобиль насмерть сбил школьника на пешеходном переходе

В Нижневартовске автомобиль насмерть сбил девятилетнего мальчика. Видео аварии публикует РЕН ТВ.

ДТП произошло на улице Ханты-Мансийская. По предварительным данным, школьник переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, но на красный сигнал светофора. От полученных травм мальчик скончался в больнице, сообщили в ГИБДД.

Как пишут местные СМИ, водителю «Toyota», сбившему ребенка, пришлось вызвать скорую помощь — у него проблемы с сердцем.

Все обстоятельства трагедии сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов. Иные подробности случившегося не приводятся.

Ранее стало известно, что беременную женщину, пострадавшую в ДТП с машиной скорой помощи в Новой Москве, доставили в больницу на санитарном вертолете. Авария произошла на Варшавском шоссе. Автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи, в которой пострадали четыре человека, включая пациента.