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В Нижневартовске автомобиль насмерть сбил школьника на пешеходном переходе

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Нижневартовске автомобиль насмерть сбил девятилетнего мальчика. Видео аварии публикует РЕН ТВ.

ДТП произошло на улице Ханты-Мансийская. По предварительным данным, школьник переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, но на красный сигнал светофора. От полученных травм мальчик скончался в больнице, сообщили в ГИБДД.

Как пишут местные СМИ, водителю «Toyota», сбившему ребенка, пришлось вызвать скорую помощь — у него проблемы с сердцем.

Все обстоятельства трагедии сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов. Иные подробности случившегося не приводятся.

Ранее стало известно, что беременную женщину, пострадавшую в ДТП с машиной скорой помощи в Новой Москве, доставили в больницу на санитарном вертолете. Авария произошла на Варшавском шоссе. Автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи, в которой пострадали четыре человека, включая пациента.

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