Яровая возглавила рабочую группу, которая займется «опасным вождением»

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая возглавила рабочую группу по подготовке изменений в законодательство в части установления ответственности за опасное вождение. Первое заседание группы состоялось 18 января, рассказал депутат ЛДПР, председатель комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Вместе с Яровой и Ниловым «опасным вождением» занимается председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»). Рабочей группе поручено подготовить изменения в законы для рассмотрения в феврале 2022 года.

«Озвучены различные предложения, позиции, аргументы, и есть общее понимание того, что зафиксированное в ПДД понятие «опасное вождение» нужно корректировать», — написал Нилов по итогам заседания.

Ранее сообщалось, что на заседании рабочей группы замглавы ГИБДД Владимир Кузин заявил, что у Госавтоинспекции отсутствует техническая возможность отслеживать опасное вождение на дорогах.