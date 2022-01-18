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ГИБДД призналась в отсутствии возможности фиксировать опасное вождение

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Максим Блинов/РИА «Новости»

У Госавтоинспекции отсутствует техническая возможность отслеживать опасное вождение на дорогах России. Об этом сообщил замглавы ГИБДД Владимир Кузин, пишет ТАСС.

«На сегодняшний день технической возможности визуального видения данного правонарушения (опасного вождения) сотрудником в ГУОБДД пока, к сожалению, нет», — сказал Кузин на заседании рабочей группы в Госдуме.

Ранее сообщалось, что в проекте нового КоАП законодатели впервые вводят в нормативное поле понятие «опасного вождения» — нарушение правил маневрирования и перестроения более двух раз подряд с риском возникновения ДТП. Штраф за такое нарушение предполагается в размере 5 тыс. рублей.

В конце декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании для водителей, превышающих скорость и выезжающих на встречную.

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