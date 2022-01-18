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Nissan объявил цены на новый Pathfinder для России

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Nissan

Компания Nissan рассказала о ценах и комплектациях нового вседорожника Pathfinder. Первые автомобили появятся в салонах российских дилеров во второй половине феврале 2022 года. Минимальная рекомендованная розничная цена — от 4,28 млн рублей.

Новый Nissan Pathfinder будет поставляться в Россию из США, его производят на заводе марки в Смирне, штат Теннесси. Вседорожник предложат в четырех комплектациях.

Для России все Pathfinder оснащаются безальтернативным атмосферным 3,5-литровым двигателем V6 с прямым впрыском топлива, 9-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода с 7 режимами движения.

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Nissan

В базовой версии вседорожник оборудован 18-дюймовыми легкосплавными дисками, цифровой приборной панелью диагональю 7 дюймов и 8-дюймовым экраном мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также камерой заднего вида и круиз-контролем.

Во всех комплектациях автомобиль оснащен фронтальными и боковыми подушками безопасности, коленной (для водителя) и шторками безопасности для пассажиров всех рядов. Кроме того, в любой из комплектаций Pathfinder доступен трехзонный климат-контроль, электроподогрев лобового стекла, рулевого колеса и передних кресел.

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Nissan

В старших версиях среди прочего устанавливаются экраны большего размера, навигационная система, комплекс технологий безопасности (распознавание движущихся объектов, круговой обзор, система остановки перед препятствием и прочие), интеллектуальный круиз-контроль, ассистенты движения в пробках и в полосе следования, а также проекционный дисплей на лобовое стекло и сиденья с вентиляцией. Топовая комплектация стоит от 5 млн руб.

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