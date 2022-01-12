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Автомобиль ДПС загорелся после аварии с грузовиком на МКАД

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Патрульный автомобиль ДПС загорелся после аварии на МКАД. Пострадали два человека, в том числе сотрудник ГИБДД, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции. Последствия аварии попали на видео.

ДТП произошло в 6:20 на 80-м километре внешней стороны МКАД в процессе оформления дорожной аварии с участием автомобилей «КамАЗ» и «Газель». В машину ГИБДД врезался грузовик Volvo, после чего та загорелась вместе с «Газелью».

В результате аварии пострадали сотрудник Госавтоинспекции и водитель «Газели». По предварительной информации, они получили ушибы. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее на видео попали последствия смертельной аварии с катафалком и фурой под Иркутском.

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